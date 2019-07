Grecia: leader opposizione Mitsotakis, cittadini hanno futuro del paese nelle loro mani

- I cittadini greci hanno il destino del paese nelle proprie mani, tramite il voto odierno per le elezioni parlamentari. Lo ha dichiarato oggi il leader dell’opposizione ellenica Kyriakos Mitsotakis, dicendosi convinto che il suo partito Nuova democrazia possa vincere le elezioni. “Ho rispetto per quello che sarà il verdetto popolare. Oggi, le cittadine e i cittadini greci hanno il destino del paese nelle proprie mani. Sono convinto che domani sarà un giorno migliore per la Grecia”; ha detto Mitsotakis dopo aver votato, come riferisce il quotidiano “Kathimerini”. (Gra)