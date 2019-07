Pd: Zingaretti, tocca a noi, da rilancio partito alternativa a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti in un post del suo blog su "Huffington Post", dopo aver denunciato "le sconfitte" inanellate dal governo, rilancia: "Tocca a noi. Le nostre proposte la nostra idea di Europa e dell’Italia. Non partiamo da zero e dall’assemblea nazionale del 13 luglio lanciamo il grande confronto con il Paese sul Piano per l’Italia. Dieci proposte e domande. Recuperare 50 miliardi da fondi stanziati, ma non spesi, per investirli nell’economia verde e creare lavoro. Meno tasse sul lavoro per alzare di 1.500 euro l’anno gli stipendi del ceto medio, studio gratuito fino alla laurea per i figli di chi non ce la fa. Giusta retribuzione per tutti e salari uguali per uomini e donne. Aumentare gli investimenti nella sanità pubblica per garantire, non solo a chi è ricco, il diritto a cure di qualità. E poi - continua il segretario dem - interroghiamo l’Italia. Quale nuovo Stato e nuove autonomie, come riformare la filiera della conoscenza, come rendere l’Italia più semplice riformando la burocrazia, come favorire la crescita delle nostre imprese e creare lavoro di qualità. Come non arrendersi e lanciare la grande sfida della rifondazione dell’Europa". (segue) (Rin)