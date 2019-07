Pd: Zingaretti, tocca a noi, da rilancio partito alternativa a Salvini (2)

- Ma Zingaretti parla anche delll'organizzazione del Pd e scrive: "Così non ce la facciamo, dobbiamo cambiare davvero tutto e lo faremo. Noi dunque ci siamo. Rispetto tutti, ma a tutti dico attenzione: non esiste alcuna possibilità di costruire una credibile alternativa a Salvini che non passi per un rinnovamento e rilancio del Pd e la formazione intorno a noi di reti e alleanze per essere credibili e competitivi. Lo so che le parole e i tweet sono semplici da pronunciare e veloci da realizzare, ma c’è bisogno di altro, rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci al lavoro, per arrivare a novembre a Bologna all’assemblea per l’alternativa. Servono idee e passione". (Rin)