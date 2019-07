Roma: arrestati due pusher a Dragona, uno è minorenne

- Due pusher sono stati bloccati dagli agenti del commissariato di Ostia a Dragona. Il primo a finire in manette è stato un 47enne pregiudicato, sorpreso dagli investigatori mentre cedeva due dosi cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di circa 2 etti di hashish e marijuana e alla somma in contanti di 9 mila euro, frutto dell' attività illecita. Due giorni dopo, sempre nella stessa zona, nelle prime ore del pomeriggio, gli stessi investigatori si sono concentrati su un parco pubblico, dove c'era un viavai sospetto di ragazzi. Dopo alcune ore di appostamento, gli agenti sono riusciti ad identificare lo spacciatore, un 17enne romano, che è stato bloccato con numerose dosi di hashish già pronte alla cessione e 465 euro in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare e sequestrare oltre 3 kg di sostanze stupefacenti. Per entrambe le persone è stato convalidato l'arresto.(rer)