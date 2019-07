Energia: ambasciatore d’Italia in Egitto Cantini inaugura scuola estiva su rinnovabili

- L’ambasciatore d’Italia al Cairo, Giampaolo Cantini, ha inaugurato ieri una scuola estiva sulle energie rinnovabili in Egitto. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l’iniziativa è stata portata avanti in collaborazione con l’Accademia egiziana per la ricerca scientifica e la tecnologia. La scuola ha l’obiettivo di formare cento ricercatori in rappresentanza di 31 tra università e centri di ricerca in 13 governatorati del paese. (Cae)