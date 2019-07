Mobilità: dal 15 luglio via alle impermeabilizzazioni delle gallerie della M2

- Proseguono i lavori per il completo rinnovamento della linea Verde della metropolitana di Milano. Dal 15 luglio - comunica in nota l'Amministrazione comunale - sarà avviata la seconda fase che riguarda direttamente la linea metropolitana, ovvero l'impermeabilizzazione progettata da MM per evitare gli allagamenti causati dall'innalzamento della falda acquifera. La copertura della galleria sarà consolidata con iniezioni di cemento e di silicati a formare una sorta di guscio che ne aumenterà la stabilità. Per l'esecuzione di questi lavori di ammodernamento saranno inevitabili rallentamenti e interruzioni al transito della linea Verde: dal 15 al 31 luglio e dal 2 al 13 settembre, ma solo dopo le ore 21.30 dal lunedì al venerdì, tra Caiazzo e Lambrate i treni passeranno con una frequenza ridotta perché viaggeranno, in entrambe le direzioni, sullo stesso binario. Per tutto il mese di agosto, da inizio a fine servizio, la circolazione sarà sospesa tra Udine e Loreto. I treni continueranno a viaggiare normalmente sul resto della linea. In questo periodo Atm attiverà nella zona non servita dalla M2 un potenziamento dei mezzi di superficie con tre interventi: un servizio bus sostitutivo tra Loreto e Udine con fermate a Piola e Lambrate; un nuovo bus no stop Cascina Gobba-Loreto per gli spostamenti dal centro di Milano verso Gessate/Cologno o viceversa: dunque sarà possibile prendere i bus che collegano le stazioni di Cascina Gobba e Loreto senza fare fermate intermedie; potenziamento delle frequenze previste per le le linee di superficie 39, 53, 55, 56, 75, 81, 90/91. (Com)