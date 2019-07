Ucraina: Tusk e Zelensky oggi in visita in regione Luhansk

- Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky si recano oggi in visita nella regione di Luhansk. Il viaggio avviene alla vigilia del summit Ucraina-Ue, in programma a Kiev l'8 luglio. Come riferisce l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina", Tusk e Zelensky verranno aggiornati sulla situazione nell'area di Luhansk dalle forze armate ucraine, e visiteranno anche la zona di Stanytsia Luhanska, dove incontreranno i rappresentanti della missione speciale di monitoraggio dell'Osce. (segue) (Res)