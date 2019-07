Ucraina: Tusk e Zelensky oggi in visita in regione Luhansk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'ultima ha annunciato nei giorni scorsi che tutti i sistemi d'armamento presenti lungo la linea di contatto vicino Stanytsia Luhanska, nel Donbass, sono stati rimossi. Il disimpegno delle parti coinvolte nel conflitto dall'area di Stanytsia Luhanska è iniziato il 26 giugno. Come ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il ritiro delle truppe dal punto di controllo da Stanytsia Luhanska costituirà il primo passo verso un cessate il fuoco sostenibile lungo la linea di contatto nel Donbass. “Mi sembra che questo sia il primo passo compiuto per conseguire un cessate il fuoco stabile lungo l’intera linea di contatto, elemento importante nell’ambito del processo di Minsk”, ha spiegato Zelensky. Solo il tempo, ha proseguito il presidente, potrà confermare l’interesse nell’attuare gli impegni dalle parti coinvolte. “Ho sempre detto che non avrei mentito o promesso qualcosa. Non voglio dire che ci sarà la pace da domani e che metterò fine al conflitto, ma mi sembra che ci sia una flebile speranza che sia iniziata la fase finale del periodo di guerra più acceso”, ha aggiunto Zelensky. (segue) (Res)