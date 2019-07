Ucraina: Tusk e Zelensky oggi in visita in regione Luhansk (3)

- Il capo dello Stato ha infine invitato i cittadini “a non cadere vittime del panico e delle provocazioni”, e di permettere all’esercito ucraino e ai diplomatici di portare avanti il proprio difficile compito. “Non c’è alcun tradimento, anche se purtroppo non c’è nemmeno una vittoria, ma al contempo credo che sia in nostro primo, piccolo successo”, ha rilevato infine Zelensky. La Missione speciale di monitoraggio dell'Osce ha confermato in precedenza il completamento del processo di disimpegno nell'area di Stanytsia Luhanska. "La Missione ha assistito al lancio di razzi da parte delle Forze armate ucraine e delle forze separatiste, per segnalare la prontezza di entrambe le parti al ritiro. successivamente, la Missione ha potuto constatare come le unità da ambo le parti abbiano lasciato le postazioni più avanzate e siano uscite dall'area di disimpegno, insieme agli armamenti", evidenzia il rapporto Osce. (segue) (Res)