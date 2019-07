Arabia Saudita: re Salman riceve segretario al Tesoro britannico Hammond

- Il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, ha ricevuto a Gedda il segretario al Tesoro del Regno Unito, Philip Hammond, con il quale ha discusso di investimenti congiunti e di cooperazione in materia di sicurezza. Ne ha dato notizia l’agenzia di stampa nazionale di Riad, “Spa”. Hammond, come riferito in precedenza dal Foreign office di Londra, si è recato in Arabia Saudita con una delegazione di cui fanno parte anche il ministro degli Investimenti britannico, Graham Stuart, e l’amministratore delegato del gruppo London stock exchange David Schwimmer. Ampio spazio durante l’incontro ha avuto inevitabilmente la questione relativa alla quotazione alla borsa di Londra del gigante energetico saudita Aramco, più volte rinviato nel corso degli ultimi mesi. Nelle prossime ore Hammond avrà anche incontri con i ministri degli Esteri, delle Finanze, degli Investimenti e dell’Interno dell’Arabia Saudita. (Res)