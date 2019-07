Milano: famiglia aggredisce cc a festa di paese, 4 arresti

- I quattro componenti di una famiglia, padre, due figlie e un genero, sono stati arrestati per violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito e picchiato tre carabinieri. È accaduto intorno a 00.30 alla festa della pro loco del comune di Bellinzago Lombardo, nel Milanese. I militari della compagnia di Cassano d’Adda sono intervenuti perché la famiglia infastidiva e molestava i passanti. Dopo aver riportato la situazione alla calma i tre carabinieri si sono allontanati, ma sono stati richiamati poco dopo perché i quattro famigliari avevano rincominciato il loro “show”. A quel punto i due uomini e le due ragazzine si sono scagliati contro loro. Le due figlie di 22 e 20 anni, con la più grande gravata di un precedente simile, hanno iniziato a prendere per i capelli e colpire con una borsetta un carabiniere donna. Il padre di 53 anni, con un precedente per stalking condominiale, e il genero 27enne, con numerosi precedenti per spaccio, hanno preso a pugni gli altri due uomini dell’Arma. Solo l’arrivo di un’altra pattuglia ha permesso di bloccare i quattro famigliari. I tre militari feriti, trasportati all'ospedale di Melzo, hanno ricevuto una prognosi tra i 2 e i 3 giorni. (Rem)