Rifiuti Roma: Raggi, "Ordinanza Zingaretti non funziona, impianti chiusi". Valeriani: "Sindaco smetta di boicottare città"

- Resta alta la tensione tra il Comune di Roma e la Regione Lazio sulle tonnellate di spazzatura che la Capitale non riesce a smaltire e che restano ancora accatastate nelle strade. Dopo la firma dell'ordinanza regionale con cui si autorizzano gli impianti presenti sul territorio ad accogliere fino al massimo delle possibilità i rifiuti romani, il sindaco Virginia Raggi si è nuovamente presentata stamattina davanti allo stabilimento della Rida Ambiente ad Aprila per filmare i cancelli chiusi. L'impianto, come annunciato ieri dalla proprietà, dovrà accogliere 450 tonnellate di indifferenziata a settimana. "Anche oggi gli impianti di smaltimento rifiuti di Rida sono chiusi e i camion non possono scaricare. Lo ripeto: l'ordinanza della Regione non funziona e lascia ancora la spazzatura a terra - afferma la sindaca su Facebook -. Una presa in giro. L'unica gaffe è quella di chi prende in giro i cittadini dicendo che gli impianti sono aperti. Alle mie spalle c'è sempre l'impianto di Rida. Ieri ero a 20 metri da dove mi trovo ora. Guardate quel cancello, ero lì. E, ieri come oggi, l'impianto è chiuso. Oggi come ieri Ama non può scaricare i rifiuti in questo impianto perchė l'ordinanza di Zingaretti è scritta male. Forse lo farà da domani ma solo in parte, accogliendo quantità ridotte rispetto alle richieste. Io sono qui e ci metto la faccia ancora una volta. Non mi lascio intimidire". Ma l'assessore regionali ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, risponde immediatamente a Raggi e chiarisce la situazione. "Mentre gli operatori Ama si impegnano a risolvere l'emergenza Rifiuti della capitale la Raggi, quasi non fosse la sindaca, continua con il suo boicottaggio mediatico dell'ordinanza ma soprattutto della capitale - spiega - . Nel video di oggi la sindaca era perfettamente a conoscenza che avrebbe trovato l'impianto Rida chiuso, poiché, come abbiamo spiegato ieri, si adeguerà all'ordinanza lunedì. Aggiungo che oggi nessun impianto potrà ricevere Rifiuti dalla capitale perché non hanno ricevuto indicazioni da Ama o dal Comune sulle consegne. La Raggi la smetta di fare inutili video ma soprattutto la pianti con questo atteggiamento e si impegni, nel rispetto del ruolo che ricopre, a risolvere l'emergenza Rifiuti. Basta folli polemiche, aiutiamo Roma", conclude Valeriani. (rer)