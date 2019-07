Milano: con 'bimbi in ufficio' Comune apre porte a figli dei dipendenti (2)

- Mercoledì prossimo ad attendere i figli dei dipendenti, un fitto programma di iniziative, visite guidate e laboratori appositamente ideato per facilitare, in maniera ludica e creativa, la comprensione delle attività lavorative e le funzioni che quotidianamente svolgono mamma o papà oltre a poter pranzare insieme nelle sedi che hanno aderito all'iniziativa. Il Museo del '900 aprirà le sue porte all'estro e alla fantasia dei bambini più piccoli (3 -6 anni) guidandoli tra i tratti e i colori dei grandi Maestri del secolo scorso grazie al laboratorio artistico "Noi siamo colore"; mentre presso la sede della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, in Via Bergognone, si alterneranno le letture di un classico e un contemporaneo della letteratura infantile: Gianni Rodari e Julia Donaldson. Dello scrittore e pedagogista romano verranno interpretate alcune pagine de "Il Libro dei Perché", mentre dell'autrice inglese "Il cane detective". Suggerimenti di lettura utili a comprendere la parità di genere e anche la ricchezza del Sistema Bibliotecario di Milano. Per i più grandi (3-10 anni) spazio alla passione per il più amato degli sport, il calcio con un'emozionante visita a San Siro "La Scala del calcio" con il suo incredibile museo dove rivivere i grandi successi di Milan e Inter, con un laboratorio fotografico a cura di Afol Metropolitana. Tante anche le attività ludico sportive organizzate da Milano Sport, alla piscina Cozzi e al centro sportivo Lido, per bambini dai 5 ai 14 anni. Per gli amanti della natura e delle giornate all'aria aperta (bambini 4–10 anni) si potrà andare alla scoperta delle piante e dei fiori simbolo degli ecosistemi della pianura padana grazie ad una interessante visita al Museo Botanico Aurelia Josoz oltre a una visita guidata alle vasche e al giardino dell'Acquario Civico, per i più giovani. (segue) (Com)