Milano: con 'bimbi in ufficio' Comune apre porte a figli dei dipendenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tram e i treni della città non avranno più segreti per i piccoli milanesi grazie all'apertura straordinaria dei depositi ATM dove passare dalle storiche vetture a carrelli ai moderni vagoni della Metro3. Piccoli master chef (6-13 anni) potranno cimentarsi con i segreti della ristorazione scoprendo come vengono preparati i cibi che ogni giorno mangiano nelle loro scuole grazie al "laboratorio di cucina" realizzato presso il Centro Cucina di Milano Ristorazione in Via Sammartini. Per i bambini (8-10 anni) gli agenti della Polizia Locale apriranno le porte della Sala Operativa di Piazza Beccaria illustrando come si gestisce la viabilità in una grande metropoli. A seguire presso la scuola di formazione del corpo, grazie a un simulatore 3D, i piccoli milanesi verranno educati a vivere le proprie avventure in bicicletta nel rispetto del codice della strada e in totale sicurezza per sé e per gli altri. Aperta per l'occasione, in piazza Po, anche la Casa dell'Energia di A2A dove i bambini (10-13 anni) impareranno a conoscere l'interessante e complesso mondo dell'energia che muove il mondo: dal petrolio al gas naturale, passando per la produzione di energia elettrica sino all'uso appropriato delle fonti energetiche e dell'idrogeno con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. Per i più grandi (dai 10 ai 14 anni) un avvincente viaggio nella storia dell'aviazione e delle aziende che hanno reso possibile il sogno di volare grazie ad una visita guidata a Volandia, organizzata da SEA. Infine non poteva mancare Palazzo Marino, dove i ragazzi (10-14 anni) saranno impegnati in un tour nella casa dei milanesi che si concluderà con una simulazione di seduta di Consiglio Comunale sotto la guida dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli educatori per far vivere ai presenti l'esperienza dell'impegno civico della vita dell'Amministrazione. (Com)