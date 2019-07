Kosovo-Usa: oggi deputato Engel in visita a Pristina

- Il presidente della commissione per le relazioni estere della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, Elliot Engel, è atteso oggi in visita a Pristina. Secondo quanto riferito in una dichiarazione dell’ambasciata Usa a Belgrado, Engel dovrebbe anche visita visitare la zona della valle di Presevo e prendere parte alla celebrazione per l’indipendenza degli Stati Uniti presso l’ambasciata statunitense a Pristina. Ieri Engel ha svolto una visita a Belgrado dove ha incontrato il presidente serbo, Aleksandar Vucic con cui ha discusso del dialogo tra Serbia e Kosovo, della situazione nella regione e della questione delle vittime di guerra durante il conflitto in Kosovo. (segue) (Kop)