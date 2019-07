I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: premier Brnabic, scandalosa assenza reazioni internazionali ad accordo tra Pristina e Tirana - La mancata reazione degli Stati Uniti e dell'Ue all'accordo sulla politica estera congiunta tra Pristina e Tirana "è scandaloso". Lo ha dichiarato oggi il primo ministro della Serbia Ana Brnabic all'emittente "Tv Pink". Brnabic ha detto che "l'accordo è tutt'altro che ingenuo" e che "Pristina lo sta facendo in questo momento, quando l'Ue non può reagire per via del processo di formazione della nuova commissione". Brnabic ha ricordato che "in questo momento, molte cose stanno cambiando, visto che il nuovo Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, che modererà il dialogo tra Belgrado e Pristina, proverrà dalla Spagna, paese che non ha riconosciuto la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo". (segue) (Res)