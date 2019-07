Grecia: Tsipras, appello a elettori giovani perchè vadano a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori greci, specialmente i più giovani, non perdano l’occasione di votare alle parlamentari odierne, perché il risultato avrà un impatto sulle loro vite nei prossimi quattro anni. Lo ha affermato oggi il premier ellenico Alexis Tsipras, in vista delle elezioni per il rinnovo del parlamento di Atene. “I cittadini greci decidono il percorso che avrà il paese nei prossimi quattro anni, e per il resto della loro vita. Faccio appello a tutti i cittadini, che si rechino a votare, nonostante le alte temperature odierne”, ha detto il leader di Syriza uscendo dal seggio, auspicando che soprattutto i giovani partecipino alle elezioni. (Gra)