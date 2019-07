Roma: controlli a San Giovanni, arrestato un pusher e denunciate due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte i Carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito dei controlli nel quartiere San Giovanni, arrestando una persona e denunciandone altre due. Un 55enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato per aver ceduto alcune dosi di eroina ad un 46enne romano. Nelle tasche del pusher sono state trovate altre dosi e 200 euro in contanti, ritenuti il provento dello spaccio. Un 38enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati di droga, è stato trovato all’interno del condominio dove abita. Allontanatosi senza nessuna autorizzazione dal suo appartamento, è stato denunciato a piede libero per evasione. Un 35enne del Camerun, senza fissa dimora e con precedenti, è stato fermato per un controllo ed è stato trovato in possesso di cinque smartphone. L’uomo non ha saputo giustificarne il possesso e l’esatta provenienza ed è stato denunciato. I Carabinieri hanno sequestrato i telefoni cellulari, che saranno oggetto di accertamenti al fine di risalire ai legittimi proprietari. I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno anche sanzionato un 36enne del Bangladesh sorpreso a consumare, oltre l’orario consentito, bevande alcoliche in strada, in violazione dei divieti imposti dall’ordinanza del Comune. Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 55 persone e controllati 30 veicoli.(rer)