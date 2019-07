Pa: Bongiorno, da oggi in vigore legge Concretezza, ora riforma dirigenza

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, via Twitter annuncia che è "da oggi in vigore la legge Concretezza: misure per prevenire assenteismo, concorsi sprint, supporto alle Pa in difficoltà, assunzioni mirate per favorire la digitalizzazione, uso dei fondi strutturali, semplificazione. Prossimo obiettivo: riforma della dirigenza".(Rin)