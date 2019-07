Roma: Librandi (Pd) su rifiuti, di questo passo città sarà distrutta in una consiliatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico Gianfranco Librandi, in merito al caos rifiuti nella Capitale, afferma in una nota: "Ancora cassonetti che bruciano a Roma. Ancora emergenza rifiuti e rischi sanitari. Virginia Raggi, invece di far polemica e spingersi oltre il ridicolo, inizi a governare la città, se ne è capace. Altrimenti faccia un passo indietro. Roma non è stata costruita in un giorno - aggiunge Librandi - ma se andiamo avanti così sarà distrutta in una consiliatura". (Com)