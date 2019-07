Governo: Brunetta (FI), è tigre di carta, perdente su tutti i fronti

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota, denuncia: "Il governo sovranista gialloverde, quello degli annunci contro l'Europa, i mercati e dello 'spread me ne frego', quello della faccia feroce di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, si è rivelato soltanto una tigre di carta. Indeciso su tutto, perdente su tutti i fronti. Ormai, tutti quanti, le cancellerie europee, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e gli investitori internazionali ne hanno preso le misure, decretandone la sua totale incapacità di nuocere. Peggio, hanno capito come sfruttarlo opportunisticamente per trarne un vantaggio".(Com)