Difesa: Aeronautica militare, volo umanitario negli Usa per ufficiale italiano in gravi condizioni

- Nella giornata di ieri l'Aeronautica militare nella giornata di ieri ha effettuato un trasporto umanitario a favore di un militare dell'Esercito italiano affetto da una patologia molto rara. Lo si legge in un comunicato diramato dall’Aeronautica. Il Falcon 900 del 31mo Stormo di Ciampino è decollato dall'Italia nella tarda mattinata ed è atterrato all'aeroporto di New York nella nottata. Il militare, accompagnato da un'equipe medica dell'ospedale militare del Celio, è stato trasportato presso l'ospedale "New York Presbiterian" per ricevere le cure necessarie. Il protocollo sanitario è stato attivato tramite un intenso lavoro di coordinamento tra le due strutture ospedaliere, l'Ufficio dell'addetto per la Difesa presso l'ambasciata d'Italia a Washington, l'Ufficio dei voli della presidenza del Consiglio e la sala situazioni del Comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo tipo di interventi in favore dei cittadini italiani. Attraverso i suoi reparti di volo, l'Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche avverse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31mo Stormo di Ciampino, del 14mo Stormo di Pratica di Mare e della 46ma Brigata aerea di Pisa. (Com)