Difesa: Russia, fase finale sviluppo missile Sarmat attesa per 2020

- La fase finale dello sviluppo del sistema missilistico russo Sarmat è attesa per gli ultimi mesi del 2020. Lo ha annunciato il direttore della società statale per l'aerospazio Roscosmos, Dmitrij Rogozin, ripreso dall'agenzia di stampa "Tass". "I test di lancio sono ormai avviati, e e saranno completati entro la fine dell'anno. Prevediamo di poter effettuare i test conclusivi per il termine del 2020", ha spiegato, ricordando che tutto procede secondo l'agenda. Lo sviluppo del missile Sarmat va avanti dal decennio scorso, per sostituire i missili R-36M2 Voyevoda. (Rum)