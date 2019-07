Libia: Mezzaluna rossa distribuisce aiuti agli sfollati a Tripoli

- Le squadre di soccorso della Mezzaluna rossa libica hanno distribuito aiuti alimentari e materiali agli sfollati interni dell’area di Noufleen, a Tripoli. Lo ha reso noto la stessa organizzazione umanitaria su Facebook. Aiuti sono stati forniti anche all’Agenzia contro l’immigrazione irregolare in risposta a un appello formulato nei giorni scorsi. In settimana l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha fatto sapere che è salito a circa mille morti e 5 mila feriti il bilancio delle vittime degli scontri in corso a Tripoli e dintorni dal 4 aprile, quando è iniziata l’offensiva delle forze di Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Alla conta delle vittime sono stati aggiunti i 53 morti e i 130 feriti del raid aereo sul centro per i migranti di Tajoura, a est della capitale. (Lit)