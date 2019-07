Migranti: Sciurba (Mediterranea), siamo stati messi in condizione di dire solo no

- La portavoce di Mediterranea Saving Humans, Alessandra Sciurba, nel corso di una conferenza stampa al molo del porto di Lampedusa dove si trova sotto sequestro nave Alex, ha rimarcato: "C'è stata una volontà politica di non darci nessuna altra possibilità. Noi pur di evitare la solita sofferenza spettacolarizzata, lasciando le persone a largo per giorni, avevamo detto sì alla richiesta propagandistica di Malta" ma poi "non abbiamo potuto considerare La Valletta un porto sicuro, perché le condizioni che ci venivano poste erano sempre più impraticabili, era a rischio la sicurezza di tutti". Sciurba quindi ha scandito: "Siamo stati messi nelle condizioni di dire solo no". Poi, la portavoce di Mediterranea ha aggiunto: "Noi avevamo chiesto di poter trasbordare su qualunque assetto navale, italiano o maltese, i migranti a Malta. Per fortuna ci sono le mail che abbiamo tradotto in un esposto, ci sono i tweet e gli atti che parlano". (Rin)