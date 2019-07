Hong Kong: manifestanti nelle vie dello shopping per portare il loro messaggio ai turisti cinesi

- I cittadini di Hong Kong che in queste settimane sono scesi in strada contro il tentativo del capo dell'esecutivo della città, Carrie Lam, di imporre una controversa legge sulle estradizioni verso la Cina, si sono riuniti questo pomeriggio (ora locale) per fare arrivare il loro messaggio anche ai turisti cinesi presenti in città. Secondo quanto riferisce il quotidiano online "Hong Kong Free Press" i manifestanti, nell’ordine delle decine di migliaia, hanno marciato attraverso le aree dello shopping più popolari tra i turisti cinesi per giungere alla stazione di West Kowloon, che collega la città alla Cina continentale. Secondo quanto dichiarato alla stampa da alcuni manifestanti, l’obiettivo della manifestazione è spiegare le loro ragioni agli abitanti della Cina continentale, che finora hanno avuto un accesso ristretto alle notizie sulle proteste di Hong Kong.(Pec)