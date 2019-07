Migranti: Sciurba (Mediterranea), gommone in salute? Provocazione cinica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce di Mediterranea Saving Humans, Alessandra Sciurba, nel corso di una conferenza stampa al molo del porto di Lampedusa dove si trova sotto sequestro nave Alex, ha parlato di "provocazione" a proposito di quanto letto sul gommone soccorso che non sarebbe stato in difficoltà: "Vorrei che chi dice che il gommone era in perfetta salute venisse con noi e si ritrovasse davanti 50 persone, una neonata e donne incinte. Vorrei vedere se poi direbbe che 'non c’è nessun problema'. Come si può essere - ha concluso - così cinici e crudeli". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in mattinata, aveva scritto su Twitter: "Ecco una delle tante bugie delle Ong di sinistra: il gommone soccorso non aveva nessun problema". (Rin)