Polonia: premier Morawiecki, PiS proporrà agenza sviluppo per i prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo polacco Diritto e giustizia (PiS) intende proporre una grande agenda di sviluppo per il paese per i prossimi anni. Lo ha dichiarato il premier polacco Mateusz Morawiecki, nel corso della convention di PiS a Katowice. Il capo del governo ha menzionato in particolare un programma di sviluppo economico che abbia come priorità la sanità, l’istruzione, la tutela ambientale, l’energia e gli investimenti. “Questi temi saranno discussi e resteranno al centro del nostro lavoro, al fine di sviluppare programmi molto specifici per i prossimi quattro o otto anni, per cambiare in meglio la Polonia”, ha spiegato Morawiecki, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. Il capo del governo ha poi ricordato come PiS “ascolti e si confronti con tutti”, ma mira a fare l’interesse della Polonia e dei suoi cittadini, anche di fronte all’Unione europea. (Vap)