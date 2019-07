Rifiuti Roma: Raggi: impianti ancora chiusi, Regione prende in giro cittadini

- "Anche oggi gli impianti di smaltimento rifiuti di Rida sono chiusi e i camion non possono scaricare. Lo ripeto: l'ordinanza della Regione non funziona e lascia ancora la spazzatura a terra. Una presa in giro". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook. "L'unica gaffe è quella di chi prende in giro i cittadini dicendo che gli impianti sono aperti - spiega Raggi - Alle mie spalle c'è sempre l'impianto di Rida. Ieri ero a 20 metri da dove mi trovo ora. Guardate quel cancello, ero lì. E, ieri come oggi, l'impianto è chiuso. Oggi come ieri Ama non può scaricare i rifiuti in questo impianto perché l'ordinanza di Zingaretti è scritta male. Forse lo farà da domani ma solo in parte, accogliendo quantità ridotte rispetto alle richieste. Io sono qui e ci metto la faccia ancora una volta. Non mi lascio intimidire", conclude. (rer)