Venezuela: Bolton lancia nuovo appello a militari, "proteggere libertà" democratiche (6)

- L’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidó, ha dichiarato che il rapporto “riconosce ampiamente” la sofferenza dei venezuelani. “Questa informativa riconosce ampiamente la sofferenza della nostra gente. Ha confermato tutte le denunce che abbiamo fatto in questi anni”, ha detto Guaidò in un audio diffuso sul suo account twitter ufficiale. Lo studio "è il prodotto del sacrificio e lavoro di molte Ong, vittime, familiari e deputati che hanno fatto di tutto per portare alla luce gli abusi di un regime corrotto e assassino", ha dichiarato Guaidò. (segue) (Was)