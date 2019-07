Migranti: fonti Viminale, Ministero non ha rifiutato collaborazione Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Viminale non ha agito da solo e non ha rifiutato la collaborazione di altri ministeri, a partire dalla Difesa, tanto che la nave Alex aveva una interlocuzione aperta anche con Guardia di Finanza e Guardia costiera. E' la precisazione che trapela da fonti del ministero dell'Interno. Le stesse fonti spiegano che il problema a monte è che la barca della Ong si è sempre rifiutata di entrare in acque maltesi e pretendeva di essere accompagnata dalle autorità italiane fino a 15 miglia nautiche da La Valletta, per poi allontanarsi immediatamente ed evitare i controlli e la legge di un paese membro dell’Unione europea. E' per questo che le operazioni si erano bloccate, costringendo gli immigrati a inutili ore di attesa in mezzo al Mediterraneo. Dal punto di vista del Viminale, era irrinunciabile l’arrivo di Alex sull’isola. Diversamente, le nostre Forze armate si sarebbero trasformate in tassisti del mare a servizio della Ong, un film già visto prima del 2017 e che aveva consentito il moltiplicarsi degli sbarchi in Italia. (segue) (Rin)