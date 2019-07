Migranti: fonti Viminale, Ministero non ha rifiutato collaborazione Difesa (2)

- Il rispetto per i militari italiani da parte del ministero dell’Interno, sottolineano ancora le fonti, è totale, proprio per questo ritiene debbano essere utilizzati per compiti coerenti con la propria missione, come la protezione della legge e dei confini. Lo stesso Matteo Salvini non perde occasione per ringraziare le donne e gli uomini in divisa, che per difendere le leggi e l’onore dell’Italia arrivano a rischiare la vita come successo in occasione della scellerata manovra della Sea Watch3. Dal Viminale si ribadisce lo stesso concetto dell’altro giorno: Finanza e Marina militare avrebbero potuto intervenire su Alex, sgravandola dagli immigrati a bordo, a patto che la Ong arrivasse in porto a Malta. Invece i signori della Ong di sinistra hanno preferito perdere ore di tempo in mezzo al Mediterraneo per pretendere "nessuna attività coercitiva". Cioè l’impunità. Il capitano di Alex ha quindi invocato lo "stato di necessità" per forzare i confini nazionali confidando in un orientamento benevolo della magistratura. (Rin)