Torino: Pinerolo, 14 spettacoli al Teatro Sociale e 4 al Teatro Incontro

- Il calendario della stagione teatrale 2019-2020 promette di ingolosire pubblici trasversali per gusto ed età del Pinerolese: 14 spettacoli al Teatro Sociale e 4 spettacoli per il Sociale Off al Teatro Incontro che porteranno in scena testi classici della drammaturgia ma anche opere contemporanee, concerti, monologhi e grandi performance comiche. Tra i pezzi forti: i mirabolanti monologhi di Alessandro Bergonzoni con “Trascendi e sali”; la prima regionale di Leo Gullotta che si cimenterà in “Pensaci, Giacomino!” di Pirandello; il duo Massimo Lopez e Tullio Solenghi per una serata in nome della comicità; “I Miserabili”, monumentale opera di Victor Hugo, messa in scena da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, CTB Centro Teatrale Bresciano, Teatro De Gli Incamminati; “After Miss Julie”, il primo allestimento italiano del testo di Patrick Marber, riscrittura del classico "La signorina Giulia" di August Strindberg, con Gabriella Pession, Lino Guanciale e Roberta Lidia De Stefano; “EUREKA!” una creazione Kataklò Athletic Dance Theatre, spettacolo che fonde danza, atletismo acrobatico, mimica, humor, suoni, luci e costumi; torneranno gli Oblivion, con “La Bibbia riveduta e corretta” e ci sarà spazio per la commedia brillante con “Alle 5 da me” con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero. Non mancheranno incursioni musicali, come lo spettacolo su Battisti e Mogol “Canto Libero”. (segue) (Rpi)