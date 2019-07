Ue: oggi a Bishkek 15ma riunione ministeriale con paesi Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi a Bishkek, in Kirghizistan, la 15ma riunione ministeriale fra l’Unione europea e i paesi dell’Asia centrale. A partecipare per l’Ue saranno l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, e il commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica. La riunione offrirà l'opportunità di presentare e discutere l'attuazione della nuova strategia dell'Ue sull'Asia centrale, che è stata adottata dalla Commissione il 15 maggio e dal Consiglio Affari esteri del 17 giugno. Questa nuova strategia, che aggiorna la prima strategia dell'Ue sull'Asia centrale del 2007, riflette le nuove dinamiche che si sono sviluppate nella regione negli ultimi anni, il nuovo slancio nella cooperazione regionale e il rapido sviluppo di iniziative volte a collegare l'Europa e l'Asia attraverso la regione.(Res)