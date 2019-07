Roma: Sinistra italiana, con spiaggia sposi un altro pezzo di arenile libero in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante mille altre possibilità, questa amministrazione ha deciso di realizzare la 'Spiaggia degli Sposi' in piena stagione balneare, di fatto sottraendo un altro pezzo di spiaggia libera ai cittadini". È quanto afferma, in una nota, Marco Possanzini, segretario si Sinistra italiana nel X Municipio di Roma. "La spiaggia dedicata ai matrimoni - spiega - poteva per esempio essere ricavata dall'enorme porzione di arenile, per altro centralissima, occupata abusivamente dallo Stabilimento Battistini". La stessa cosa, continua, "si poteva fare nello stabilimento confinante con l'ex ufficio tecnico, l'edificio pericolante ma in perenne ristrutturazione sul lungomare davanti la Colonia Vittorio Emanuele, perchè anch'esso occupa da tempo una notevole porzione di arenile fuori concessione e quindi si poteva recuperare quella spiaggia destinandola a spiaggia degli sposi". Invece, sottolinea, "per piazzare le strutture necessarie si è deciso di sottrarre arenile libero ai cittadini". (rer)