Migranti: nave Alex sequestrata nella notte, la Alan Kurdi punta verso Malta

- Si è conclusa solo nella tarda serata di ieri la vicenda della nave Alex che fa capo alla rete di associazioni italiane Mediterranea Saving Humans. L’imbarcazione che, nel pomeriggio, forzando il blocco, aveva attraccato al porto di Lampedusa, provocando la dura reazione del vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stata posta sotto sequestro, i naufraghi tutti sbarcati, mentre l’equipaggio è stato indagato. Un esito che ha messo fine al lungo braccio di ferro tra la Ong e il Viminale ma non ha impedito frizioni all’interno della maggioranza di governo con il ministro dell'Interno che, nel corso di una diretta Facebook, ieri sera, denunciava di "sentirsi politicamente solo", chiedendo il supporto dei ministri della Difesa e dell’Economia, sotto la cui responsabilità ricadono la Marina e la Guardia di Finanza. Nel frattempo, l’altra nave che stazionava nel Mediterraneo, la Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye, in nottata, ha deciso di puntare verso Malta, evidenziando in un tweet: "Non possiamo aspettare che prevalga lo stato di emergenza". (Rin)