Iran: ministro israeliano Steinitz, “Teheran in marcia verso la bomba” (2)

- L’Iran ha deciso di avviare il processo di arricchimento dell’uranio sopra la soglia del 3,67 per cento, dando il via alla seconda fase di ritiro degli impegni dal Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa) sul nucleare. Questo l’annuncio odierno delle autorità iraniane nel corso di una conferenza stampa ripresa dall’agenzia “Irna”. “Oggi abbiamo superato la percentuale di arricchimento dell’uranio fissata al 3,67 per cento, e il livello di purezza verrà ora deciso in base alle nostre esigenze”, ha spiegato il portavoce del governo Ali Rabiei. La giornata odierna segna la fine del periodo di 60 giorni concesso dalle autorità iraniane lo scorso maggio all’Unione europea per risolvere i problemi emersi con il ritiro Usa dal Jcpoa. (Res)