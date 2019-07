Albania: leader opposizione Basha, Tirana non ha beneficiato di fondi Ue per infrastrutture

- L’Albania è l’unico paese dei Balcani occidentali a non aver ricevuto nulla dai 180 milioni di euro stanziati dall’Unione europea alle nazioni della regione per i progetti infrastrutturali per il 2019. Lo ha affermato il leader dell’opposizione albanese e segretario del Partito democratico, Lulzim Basha, ripreso dall’agenzia di stampa “Ata”. Secondo Basha, si tratterebbe di una punizione “per il governo corrotto e legato alla criminalità organizzata”. “Si tratta di una continuazione del processo di stallo con i paesi Ue, che porterà l’Albania a restare fuori da qualsiasi processo di adesione, fino a quando al potere ci sarà Edi Rama”, ha aggiunto il leader dell’opposizione. Basha ha quindi ricordato come i danni derivanti dall’azione dell’esecutivo siano sentiti da tutti i cittadini, auspicando la rimozione del premier dall’incarico. (Alt)