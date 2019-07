Agroalimentare: Coldiretti, con cambiamenti climatici è boom di frutti esotici italiani (2)

- Tropicali italiani anche in Calabria dove, oltre a mango, avocado e frutto della passione si aggiungono melanzana thay, macadamia (frutta secca a metà tra mandorla e nocciola), annona e canna da zucchero. Un mercato, quello del tropicale tricolore, che ha tutte le potenzialità per crescere: il 61 per cento di italiani sono pronti ad acquistare frutti esotici nostrani e non quelli stranieri, secondo un sondaggio Coldiretti-Ixè diffuso per l'occasione; con il 71 per cento disposto a pagare di più per avere la garanzia dell'origine nazionale. Una scelta motivata dal maggiore grado freschezza, ma anche perché l'Italia è al vertice della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti con residui chimici irregolari (0,8 per cento), quota inferiore di 1,6 volte alla media dell'Unione Europea (1,3 per cento) e 7 volte a quella dei Paesi extracomunitari (5,5 per cento). (Com)