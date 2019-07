Roma: incidente stradale sulla Tangenziale, morta una donna

- Una donna di 41 anni è morta questa mattina a Roma in un incidente stradale sulla Nuova Circonvallazione interna della Tangenziale, in direzione San Giovanni. La donna viaggiava a bordo di una moto Honda. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale, che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La galleria, secondo quanto si apprende, è stata chiusa al traffico. Sono in corso le indagini.(rer)