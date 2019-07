Migranti: Mulè (FI), urge altra Ong per coprire disastri governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in merito alla questione migranti, scrive in un post su Facebook: "Ogni giorno ha la sua nave carica di migranti che arriva a ridosso delle nostre coste; ogni giorno ha il suo braccio di ferro tra il nostro governo con Malta, la Francia, la Germania, l'Olanda che si traduce in isolamento nella Ue come dimostra lo 'zero tituli' nelle nomine; ogni giorno il governo litiga e delegittima i nostri militari perché manca la prima regola: il comando; ogni giorno il ministro dell'Interno e vicepremier sostiene una linea, quello della Difesa un'altra, quello dei Trasporti ogni tanto si sveglia dal torpore e ne spara una delle sue, l'altro vicepremier sonnecchia mentre il premier 'interloquisce' e l'esecutivo... appassisce". Nel frattempo, continua Mulè nella sua disamina, "mentre tutti si concentrano sulla barca delle Ong che si fa beffe delle leggi dello Stato, altri migranti sbarcano indisturbati dove gli pare mentre gli irregolari già presenti in Italia rimangono tranquillamente perché il governo non ha alcun piano per rimpatriarli. Ogni giorno gli italiani pagano 180 milioni di euro di soli interessi sul debito frutto di politiche scellerate che tengono la crescita prossima allo zero: il fardello fiscale è aumentato di un altro 0,3 dall'inizio dell'anno 'bellissimo' (come no), la pressione fiscale reale è prossima al 50 per cento. Di disastro in disastro la lista è interminabile: per nasconderli sotto al tappeto dell'informazione bisogna spararle grosse. E in questo - conclude il deputato azzurro - il governo è oggettivamente imbattibile. Urge un'altra nave di migranti, dunque. La propaganda non dorme mai, manco di domenica".(Rin)