Libia: Sarraj a Niamey per summit dell’Unione africana

- Il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, si è recato a Niamey, nel Niger, per partecipare all’odierno summit straordinario dell’Unione africana. Lo riferisce l’ufficio stampa del Gna. Nel corso del vertice “saranno affrontate una serie di questioni politiche, economiche e di sicurezza che riguardano i paesi del continente, con Sarraj che dovrebbe tenere un intervento sulla crisi libica”, si legge in una nota. Ieri il capo del Gna ha concluso una visita in Turchia durante la quale ha incontrato uno dei suoi principali alleati, il presidente Recep Tayyip Erdogan, il quale ha espresso “sostegno illimitato” al governo di Tripoli.(Lit)