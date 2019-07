Roma: bruciati bagni pubblici a Ostia. Raggi: Atto vile

- La notte scorsa a Ostia Ponente sono stati bruciati due bagni pubblici. "Non ci fermeranno. Siamo sotto attacco ma non abbiamo paura - ha affermato la sindaca Virginia Raggi, in un video pubblicato su Facebook -. Hanno fatto saltare due nuovi bagni pubblici che avevamo costruito su quelle spiagge libere sottratte a chi prima le occupava abusivamente. Chi ha compiuto questo atto vile non ha soltanto attaccato l'amministrazione ma soprattutto ha agito contro tutti i cittadini e contro le persone diversamente abili che usufruivano di quel servizio. Ma noi non ci arrendiamo e li ricostruiremo di nuovo. Avanti a testa alta". Raggi ha ricordato che erano stati stanziati 80mila euro per posizionare in totale 21 bagni e poi ha annunciato: "entro la giornata verranno rimossi e in breve saranno sostituiti"."Sono azioni che danneggiano i cittadini, non l'amministrazione, che vengono privati di un servizio e ripristinarlo costa", ha concluso. (rer)