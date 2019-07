Libia: Stato islamico pubblica nuovo video girato nel deserto

- Lo Stato islamico ha postato in rete un nuovo video girato in Libia. La registrazione, della durata di quattro minuti circa, vede il leader Abu Musab al Libi rivolgersi a una trentina di combattenti a volto mascherato in una zona desertica. Il video è stato pubblicato dall’agenzia “Amaq”, affiliata all’organizzazione terroristica, e conferma la persistenza di cellule dello Stato islamico in Libia. Solo due gironi fa il presidente della Russia, Vladimir Putin, aveva parlato di “escalation” delle attività terroristiche nel paese nordafricano. (Lit)