Roma: Raggi, al via riqualificazione palestre e campi sportivi

- Il Comune di Roma sta procedendo con lo stanziamentodei fondi necessari per la riqualificazione delle palestre e dei campi sportivi della città. Lo ha annunciato la sindaca, Virginia Raggi, in un post su Facebook. Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria che serviranno principalmente ad adeguare le strutture agli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti. "Sono interventi principalmente sulle pavimentazioni sportive, sulle attrezzature da basket e da volley per i campi esterni, e da volley-minivolley per le palestre - ha spiegato Raggi -. Abbiamo censito queste strutture per individuare le priorità e capire di che interventi ci fosse bisogno. Si comincerà dai Municipi II, IV, VIII, IX, X, XI, XII e XIV, nei quali verranno avviati i lavori per almeno una palestra di ognuno. Voglio ricordare - ha aggiunto la sindaca - che queste strutture sono utilizzate dai cittadini anche in orari pomeridiani o diversi da quelli scolastici. È per questo che continua il nostro lavoro per restituire alla città luoghi di aggregazione decorosi e funzionali", ha concluso. (rer)