Business news: Turchia, “esportazioni record nella prima metà del 2019”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha esportato beni per 88,2 miliardi di dollari nella prima metà del 2019, raggiungendo un nuovo “record storico”. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio Ruhsar Pekcan in un comunicato. “Nonostante le revisioni al ribasso dell’economia globale specialmente nelle prospettive di crescita dei mercati di esportazione più importanti dell’Eurozona, l’export turco è cresciuto del 2,18 per cento nei primi sei mesi di quest’anno e ha segnato un nuovo record nella storia della nostra Repubblica”, ha osservato la Pekcan. Nello stesso periodo di tempo, il deficit commerciale è calato a 13,96 miliardi di dollari. “Nonostante tutte le difficoltà”, ha aggiunto il ministro menzionando il rallentamento dell’economia globale, le guerre commerciali, le tendenze protezionistiche e l’eventualità di una Brexit senza accordo, “ci aspettiamo che la Turchia mantenga le sue performance positive nelle esportazioni nel corso del 2019”. (Tua)