Business news: ministro Industria tunisino, "storico" accordo firmato oggi con Eni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa tunisina ha diffuso alcuni dettagli del nuovo "storico" accordo per il transito attraverso la Tunisia del gas naturale di provenienza algerina firmato al palazzo del governo della Kasbah dal ministro dell’Industria tunisino, Slim Feriani, e dall'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, alla presenza del primo ministro del paese rivierasco, Youssef Chahed. Secondo l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”, che cita direttamente il ministro, l'intesa entrerà in vigore nell'ottobre 2019, genererà in Tunisia entrate per 500 milioni di dinari all'anno (circa 150 milioni di euro) e garantirà al paese il 5,25 per cento del gas trasportato lungo il gasdotto trans-tunisino della capacità di trasporto di circa 34 miliardi di metri cubi all’anno. Non solo: la parte italiana, sempre secondo “Mosaique Fm”, sarà anche responsabile "del potenziamento e del rinnovamento" delle infrastrutture per un valore complessivo di 460 milioni di dinari (141,91 milioni di euro). Le operazioni del gruppo Eni, inoltre, genereranno altri altri 41 milioni di dinari tunisini (12,65 milioni di euro). Il ministro Feriani ha definito “storico” l’accordo firmato oggi che aiuterà il paese a rafforzare la propria sicurezza energetica, garantendo 3,7 miliardi di metri cubi di forniture di gas all’anno, pari al 65 per cento dei consumi annuali. (Tut)