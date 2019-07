Business news: Turchia, tasso d’inflazione in contrazione del 19 per cento su base mensile

- Il tasso d’inflazione in Turchia è cresciuto del 15,72 per cento su base annuale, come rivelano i dati dell’istituto di statistica TurkStat rilevati alla fine di giugno, ma su base mensile viene registrata una contrazione del 18,71 per cento del dato. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Anadolu”, secondo cui si tratta di dati “in linea con le attese dei mercati”. Un gruppo di 15 economisti consultati dalla stessa agenzia aveva infatti previsto per il mese di giugno un’inflazione in calo del 15,78 per cento a giugno. L’aumento più alto dei prezzi su base annuale, pari al 26,88 per cento, è stato registrato nel settore “servizi e beni vari”. (Tua)