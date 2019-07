Business news: Iraq-Oman, siglato protocollo d’intesa nel settore degli idrocarburi

- Iraq e Oman hanno firmato a Mascate un nuovo protocollo d’intesa nel settore degli idrocarburi. Lo si legge in un comunicato diramato dal ministero del Petrolio di Baghdad. Alla firma ha partecipato il ministro Thamer al Ghadban, secondo cui l’intesa ha l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel settore energetico, incrementando le esportazioni di greggio irachene verso il sultanato e le importazioni di prodotti petroliferi dall’Oman. Il protocollo prevede anche l’istituzione di depositi di petrolio greggio e prodotti derivati in entrambi i paesi. Nel corso dei suoi colloqui in Oman, Ghadban ha fatto sapere di aver discusso anche la realizzazione di una raffineria congiunta nel sultanato e nuove possibilità d’investimento nel settore. L’accordo prevede infine il trasferimento di tecnologie moderne, lo scambio d’informazioni tra le due parti, la promozione di cooperazione tecnica nel campo degli idrocarburi, la preparazione di ricerche scientifiche congiunti, l’organizzazione di workshop, seminari e corsi d’addestramento. Da parte sua, il ministro del Petrolio e del Gas dell’Oman, Mohammed bin Hamad al Rumhi, ha ribadito la disponibilità del suo paese a sviluppare le relazioni con l’Iraq in tutti i settori. La firma dell’accordo odierno, secondo il ministro, “apre una finestra per il rafforzamento della cooperazione nell’interesse di entrambi i paesi”. (Irb)