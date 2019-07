Business News: Africa, previsti investimenti in infrastrutture per 69 miliardi di dollari entro il 2020

- Gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto in Africa cresceranno del 46,4 per cento entro il 2020 rispetto all'anno in corso, portando il finanziamento di opere dai 47,1 miliardi di dollari previsti nel 2019 a 69 miliardi il prossimo anno. Lo dice uno studio condotto dall'istituto Global Data Analyst, secondo il quale gli investimenti saranno sostenuti soprattutto dai governi di Nigeria, Kenya ed Egitto. La crescita, riferisce l'agenzia economica "Ecofin", sarà guidata dagli investimenti nel settore ferroviario, che coinvolgono più di 55.345 chilometri sui 110 mila chilometri di progetti pianificati. Rispettivamente ai paesi finanziatori, Global Data prevede che le autorità di Abuja aumenteranno la loro spesa da 7,6 a 9,8 miliardi di dollari, quelle del Cairo da 5,6 a 7,5 miliardi, mentre per il governo keniota la spesa sarà leggermente inferiore, passando dai 9,5 miliardi investiti quest'anno nel settore a 8,5 miliardi. (Res)